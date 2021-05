Business vaccini, i profitti hanno creato 9 nuovi miliardari

I profitti generati dai vaccini anti-Covid hanno creato almeno nove neomiliardari a livello mondiale: è la stima del gruppo ‘The People’s Vaccine Alliance’, una rete di organizzazioni ed attivisti che si battono per l’abolizione dei brevetti sui sieri. “Tra loro i nuovi nove miliardari hanno una ricchezza netta combinata di 19,3 miliardi di dollari (15,8 miliardi di euro), abbastanza per vaccinare completamente 1,3 volte tutte le persone nei Paesi a basso reddito”, ha sottolineato l’organizzazione in un comunicato.

“Questi miliardari sono il volto umano degli enormi profitti che molte società farmaceutiche stanno ricavando dal monopolio che detengono su questi vaccini”, ha commentato Anna Marriottd ella ong Oxfam, che fa parte dell’alleanza. Oltre ai nuovi mega-ricchi, otto persone che erano già miliardarie hanno visto aumentare la loro ricchezza combinata di 32,2 miliardi di dollari grazie al lancio del vaccino.

In testa alla lista di questi nuovi miliardari ci sono l’amministratore delegato della Moderna, Stephane Bancel, e la sua controparte alla BioNTech, Ugur Sahin. Tra gli altri neomiliardari c’è il co-fondatore della società produttrice di vaccini cinese CanSino Biologics. www.rainews.it

