AstraZeneca lancia “Alleanza per l’Equità nella Salute”

L’evoluzione demografica, l’aumento della complessità clinica e l’emergere di nuove sfide epidemiologiche hanno richiesto un ampliamento delle prospettive, orientandole verso una crescente attenzione a inclusività e personalizzazione dei percorsi di salute. È in questo contesto che il Gruppo AstraZeneca sostiene la nascita dell’Alleanza per l’Equità nella Salute – in Italia come primo paese europeo – con l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra Istituzioni, società scientifiche, professionisti della salute, stakeholder territoriali e Terzo Settore. (ITALPRESS)