Presentazione ‘Patto Internazionale, Sanitari e Cittadini’

Quattro medici (Daniele Giovanardi, Maurizio Romani, Giansalvo Sciacchitano e Massimo Orlandini), una cittadina (Raffaella Laghi), un imprenditore (Aldo Pozzi) e un’avvocata (Tiziana Vigni), hanno dato vita ad un’associazione chiamata Patto Internazionale, Sanitari e Cittadini.

Nasce tutto, dicono i fondatori dell’Associazione, dalla constatazione che in Italia, più che altrove si sta rafforzando un centro di potere, una pericolosa commistione fra Big Farma, governi, sindacati medici, società scientifiche ed ordini professionali che toglie al medico ogni autonomia decisionale a scapito dei cittadini.

Perché patto internazionale? Perché le opportunità avvengono anche dall’estero. Robert Kennedy Junior sta cercando di eliminare le evidenti complicità della sanità statunitense con il mondo finanziario, nominando ai vertici delle

istituzioni in materia personale qualificato e senza conflitti di interesse. Pensiamo all’importanza fondamentale dell’uscita degli Stati Uniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a guida Bill Gates. Kennedy sta quindi agendo finalmente a favore della salute degli americani e non per un ulteriore profitto ad esclusivo vantaggio delle classi più abbienti.

Quindi l’impegno sarà quello di far capire alle persone come la loro salute sia minacciata e come sia indispensabile il loro appoggio per cambiare questo stato delle cose senza e senza ma e senza accordi sotto banco con il potere.