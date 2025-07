Flop vaccino Escherichia coli, Janssen valuta chiusura stabilimento a Berna

BERNA – Il produttore di vaccini Janssen sta valutando la chiusura del suo stabilimento a Berna-Bümpliz. Martedì ha avviato una procedura di consultazione con i dipendenti per cercare alternative, ma una chiusura potrebbe riguardare fino a 300 dipendenti.

Come ha comunicato martedì la filiale del colosso farmaceutico statunitense Johnson & Johnson, ci sono due motivi principali alla base di questa possibile decisione.

In primo luogo, un nuovo vaccino destinato a prevenire le infezioni da Escherichia coli non ha mostrato l’efficacia desiderata.

In secondo luogo, la produzione di vettori lentivirali nello stabilimento di Berna sta per terminare. Sempre secondo l’azienda, Johnson & Johnson si appresta a inaugurare un nuovo e molto più grande impianto nei Paesi Bassi.

Lo stabilimento Janssen di Berna ha una lunga storia: è stato fondato nel 1898 come Istituto svizzero per i sieri e i vaccini.

