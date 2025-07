Milano, accoltellato da nordafricani per rapina: grave 32enne

Due fratelli alla fermata del tram 31, che da viale Fulvio Testi a Milano arriva fino a Cinisello Balsamo. Improvvisamente vengono circondati da tre ragazzi. Vogliono rapinarli. E nel giro di poco, tirano fuori un coltello e accoltellano uno dei due, il più giovane, un trentaduenne, alla schiena.

Violento tentativo di rapina nella notte tra martedì e mercoledì in viale Testi, all’altezza del civico 280, nei pressi dell’incrocio con via Chiese. Stando alle prime informazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), confermate dalla questura, il trentaduenne sarebbe stato accoltellato in modo grave.

Uomo accoltellato in viale Fulvio Testi a Milano

Attorno alla mezzanotte e trenta, due equipaggi del 118 hanno soccorso l’uomo che, dopo essere stabilizzato in strada, è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza. Il personale sanitario è intervenuto in codice rosso, con ambulanza e automedica. A quanto pare, il ferito è rimasto sveglio durante tutte le manovre di soccorso.

In viale Testi – qui siamo nel quartiere Bicocca – sono arrivate anche le volanti della polizia di Stato per cercare di capire cos’è accaduto. Stando a una prima ricostruzione, i tre aggressori sarebbero stati descritti come di origine nordafricana dai due fratelli aggrediti. Il trio avrebbe provato a rubare il borsello del trentaduenne.

