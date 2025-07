Civitavecchia, 265 kg di droga nel tir: arrestato romeno

Un doppiofondo in un tir per trasportare oltre 200 chili di droga: la narco tratta tra la Spagna e Roma

Lo raccontano le indagini, i sequestri. I metodi per trasportare i carichi di quintali di sostanza stupefacente sono sempre più ingegnosi, chi li nasconde nei porta bancali laterali del camion, chi tra carrozzine per disabili e passeggini, chi tra i listoni di parquet e chi, come negli ultimi due casi, nelle cassette di frutta e verdura.

Escamotage che non ingannano i finanzieri del comando provinciale di Roma che, in collaborazione con il personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno ispezionato un autoarticolato proveniente dal porto di Barcellona, scoprendo sofisticato doppiofondo ricavato nella parte interna della motrice, dove erano abilmente occultati 265 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti confezionati con cellophane e nastro adesivo.

Il conducente del mezzo, di nazionalità romena, ritenuto responsabile del traffico di droga, è stato arrestato e portato nel carcere di Civitavecchia. I provvedimenti di arresto e sequestro, adottati di iniziativa in flagranza di reato, sono stati convalidati.

www.romatoday.it