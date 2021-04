Messina, 61enne ricoverata per trombosi dopo il vaccino

MESSINA – Una signora di 61 anni è ricoverata in rianimazione per una sospetta trombosi. Era stata già ricoverata nell’ospedale di Patti. In corso verifiche su eventuali collegamenti col vaccino Astrazeneca che le è stato somministrato lo scorso 3 aprile.

I sintomi – Un forte mal di pancia, iniziato alcuni giorni dopo la vaccinazione. Un dolore molto forte. La donna è stata prima ricoverata nell’ospedale di Patti. Dopo alcune giorni, è scattato il trasporto nel reparto di terapia intensiva del Papardo di Messina.

La diagnosi

“Trombosi dell’arteria mesenterica”, hanno detto i medici a LiveSicilia. La signora è in condizioni stabili, non è intubata e sta rispondendo bene alla terapia con anticoagulanti. https://livesicilia.it/

