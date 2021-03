Inps: “Più soldi per il reddito di cittadinanza agli immigrati”, è polemica

Pasquale Tridico propone di destinare “risorse aggiuntive” del reddito di cittadinanza “soprattutto per le famiglie numerose e gli immigrati” e il centrodestra insorge. Il presidente dell’Inps si è espresso sul punto in un’intervista a La Stampa.

“Il reddito di cittadinanza è un argine importante contro la povertà assoluta che è aumentata con il Covid, raggiunge 3 milioni di persone e l’importo medio è di 550 euro. Ora sono necessarie risorse aggiuntive soprattutto per le famiglie numerose e gli immigrati”, ha detto Tridico. “Il reddito – ha ricordato – prevede un requisito di residenza in Italia di dieci anni, mi sembra eccessivo e non esiste in nessun Paese europeo. Quanto alle famiglie numerose, occorre aumentare il sussidio in base ai componenti del nucleo, oggi al massimo si arriva a 1.330 euro. O si cambia la scala di equivalenza, oppure si potrebbe agire sul contributo da 280 euro legato all’affitto. L’idea sarebbe di modularlo in base al numero dei familiari per raggiungere maggiore equità”.

La risposta di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non si è fatta attendere. “Ci sono degli irresponsabili che vogliono mettere a repentaglio la vita del governo. Tra questi troviamo permanentemente attivo e presente Tridico, che spero il governo rimuova al più presto dal vertice dell’Inps. Dopo i numerosi flop della sua gestione, che abbiamo denunciato con puntualità e che ancora producono effetti nefasti, adesso l’ineffabile lottizzato grillino Tridico propone di dare il reddito di cittadinanza agli immigrati. Un vero e proprio spot per l’arrivo di clandestini”, dichiara il senatore Maurizio Gasparri, membro del comitato di presidenza di Forza Italia.

“Il presidente dell’Inps vuole cancellare il requisito di residenza da 10 anni? Prima bisogna aiutare i (tanti) italiani in difficoltà, poi (se avanza) si penserà ad altri. Punto”, scrive su Twitter Matteo Salvini, leader della Lega.

Reddito di cittadinanza agli immigrati, critiche anche da Giorgia Meloni: “Siamo al delirio più totale: il presidente dell’Inps Tridico, tanto voluto dai 5Stelle, richiede risorse in più per finanziare il reddito di cittadinanza a tutti gli immigrati, ritenendo il requisito di almeno 10 anni di cittadinanza un’esagerazione -rimarca la leader di FdI su Facebook-. Il tutto mentre le attività chiudono e i cittadini sono totalmente insoddisfatti delle briciole stanziate dal Dl Sostegni. Dopo la beffa del prolungamento del contratto ai navigator, questa sarebbe l’ennesima assurdità di una misura già di per sé totalmente insufficiente a salvare le nostre imprese in ginocchio”. adnkronos

Inps, “buco di quasi 16 miliardi nel bilancio”

c’è un buco di quasi 16 miliardi nel bilancio Inps“. A raccontare quanto sta accadendo alle casse dell’istituto pensionistico è Gugliemo Loy, ex segretario confederale della Uil e attuale presidente del Civ (Consiglio di indirizzo e verifica) dell’Inps […] Allarme rosso, ““. A raccontare quanto sta accadendo alle casse dell’istituto pensionistico è Gugliemo Loy, ex segretario confederale della Uil e attuale presidente del Civ (Consiglio di indirizzo e verifica) dell’Inps […]

Condividi