Incassava il reddito di cittadinanza mentre era in carcere, giudice lo assolve

Presenta la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza in un Caf di Cairo Montenotte, durante un permesso premio (era detenuto in carcere) e il centro fiscale la accoglie finchÃ© lâ€™aiuto economico non gli viene effettivamente erogato. Solo che la normativa di allora prevedeva che se qualcuno del nucleo familiare del richiedente fosse stato in regime di limitazione penale della libertÃ , non era possibile avere accesso al contributo statale.

Il caso ha visto al centro un uomo di Cairo che ieri mattina Ã¨ finito davanti al collegio dei giudici del tribunale di Savona. Dopo il dibattimento Ã¨ stato assolto dallâ€™accusa di aver indebitamente percepito il sussidio, perchÃ© il fatto non costituisce reato. In sostanza era il Caf a dover controllare la bontÃ della richiesta e a bloccare lâ€™istanza dopo aver verificato la mancanza delle prerogative.

Documenti presentati al Caf di Cairo

I fatti: lâ€™uomo era detenuto nel carcere di Ivrea, provincia di Torino, e un giorno gli vengono concessi alcuni giorni di permesso premio legati alla possibilitÃ di lavorare fuori dal penitenziario. Scende a Cairo e chiede alla sua compagna, che lavorava come badante a 900 euro al mese, di preparare i documenti necessari e accompagnarlo al caf per presentare domanda di accesso al reddito di cittadinanza.

Durante lâ€™udienza il pm Luca Traversa ha chiesto allâ€™imputato perchÃ© avesse deciso di fare domanda, la risposta Ã¨ stata semplice: Â«Molti altri nella mia stessa situazione lâ€™avevano fatta e cosÃ¬ ho provato a presentarla anche ioÂ». Lâ€™uomo e la sua compagna arrivano al Caf ma ad entrare allo sportello Ã¨ solo lui. Presenta le documentazioni necessarie con, cosa basilare, il documento rilasciato dal carcere che sostituisce la carta dâ€™identitÃ . A quel punto lâ€™impiegata del Caf avrebbe dovuto bloccare tutto, invece la domanda viene inoltrata normalmente in attesa di approvazione o meno.

I controlli

Dopo poco tempo la risposta Ã¨ positiva: allâ€™uomo viene detto di sÃ¬ e comincia a incassare il reddito di cittadinanza. Lo percepirÃ per diversi mesi, per un totale di circa quattromila euro scarse, finchÃ© anche lui finisce nella rete dei controlli postumi. Inps e Finanza mettono la lente dâ€™ingrandimento sulla situazione dellâ€™uomo e scoprono che era detenuto al momento della presentazione della richiesta. Immediatamente il sussidio viene bloccato e scatta anche la richiesta di rimborso. Nel frattempo parte anche lâ€™azione penale per lâ€™ipotesi di reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e cosÃ¬ lâ€™uomo finisce in tribunale.

Â«Il mio cliente – ha spiegato della discussione finale il legale dellâ€™imputato, lâ€™avvocato Paolo Brin -, non ha commesso alcun reato: non ha presentato documenti falsi o dichiarazioni mendaci. Ha fatto una normale domanda per un sussidioÂ». In sostanza era il Caf che doveva accorgersi della mancanza dei requisiti. Il pm Traversa ha puntato sul fatto che Â«Siccome la compagna non avrebbe ottenuto il sussidio perchÃ© lavoratrice stipendiata, allora lo ha presentato lâ€™imputato ed era chiaro che il suo status di detenuto fosse ostativo. Lo Stato giÃ aveva spese per la sua condizione di carceratoÂ». Alla fine perÃ² il collegio ha dato ragione allâ€™imputato.

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