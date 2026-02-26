Residenze fittizie, irreperibili 22 stranieri a Monfalcone

MONFALCONE – I carabinieri della Compagnia di Monfalcone (Gorizia) e gli agenti della polizia locale hanno ispezionato 11 immobili del centro cittadino identificando complessivamente 55 soggetti. Dai riscontri incrociati tra le banche dati e le verifiche sul campo Ã¨ emerso il fatto che 22 cittadini di nazionalitÃ straniera, pur mantenendo formalmente la residenza anagrafica negli immobili controllati, fossero di fatto irreperibili.

Tale condotta, spesso finalizzata all’ottenimento illecito di vantaggi amministrativi, ha fatto scattare l’avvio delle procedure di cancellazione dai registri anagrafici per irreperibilitÃ accertata.

L’ispezione dei locali ha, inoltre, portato alla luce una situazione di palese sovraffollamento in diverse unitÃ abitative. Sono state, infatti, rilevate 21 persone presenti in eccedenza rispetto al numero di residenti regolarmente denunciati e ai parametri di densitÃ abitativa previsti dalla legge.

A carico dei trasgressori sono state inflitte sanzioni amministrative pecuniarie di 100 euro per ciascun inquilino in soprannumero. L’intenzione delle forze di polizia Ã¨ contrastare l’uso improprio del patrimonio immobiliare, che spesso pregiudica anche le minime condizioni igienico-sanitarie. (ANSA).