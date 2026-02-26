Residenze fittizie, irreperibili 22 stranieri a Monfalcone

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Monfalcone

MONFALCONE – I carabinieri della Compagnia di Monfalcone (Gorizia) e gli agenti della polizia locale hanno ispezionato 11 immobili del centro cittadino identificando complessivamente 55 soggetti. Dai riscontri incrociati tra le banche dati e le verifiche sul campo Ã¨ emerso il fatto che 22 cittadini di nazionalitÃ  straniera, pur mantenendo formalmente la residenza anagrafica negli immobili controllati, fossero di fatto irreperibili.

Tale condotta, spesso finalizzata all’ottenimento illecito di vantaggi amministrativi, ha fatto scattare l’avvio delle procedure di cancellazione dai registri anagrafici per irreperibilitÃ  accertata.

L’ispezione dei locali ha, inoltre, portato alla luce una situazione di palese sovraffollamento in diverse unitÃ  abitative. Sono state, infatti, rilevate 21 persone presenti in eccedenza rispetto al numero di residenti regolarmente denunciati e ai parametri di densitÃ  abitativa previsti dalla legge.
A carico dei trasgressori sono state inflitte sanzioni amministrative pecuniarie di 100 euro per ciascun inquilino in soprannumero. L’intenzione delle forze di polizia Ã¨ contrastare l’uso improprio del patrimonio immobiliare, che spesso pregiudica anche le minime condizioni igienico-sanitarie. (ANSA).

Articoli correlati

CON REDDITO DI CITTADINANZA

Reddito di cittadinanza a extracomunitari senza permesso e mafiosi, 74 denunciati

reddito di cittadinanza senza averne diritto

Reddito di cittadinanza, Consulta: requisito di pregressa residenza sia ridotto a 5 anni

giustizia

False dichiarazioni per reddito di cittadinanza, assolta nigeriana

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *