Renzi: «Loro bloccano i porti? E noi blocchiamo i fondi europei»

Bisogna cambiare il rapporto con l’Europa. Ci stiamo provando con le buone. Ma se continuano a far finta che il problema immigrazione sia solo italiano dobbiamo rispondere nell’unico modo possibile: aprendo una discussione sul prossimo bilancio europeo e smettendo di finanziare con soldi italiani i Paesi europei che non danno una mano. Se c’è solidarietà ci deve essere sempre. Solidarietà quando c’è da dare, ma anche quando c’è da ricevere. Tagliamo il finanziamento a Paesi che non rispettano accordi su migranti. Loro chiudono i porti europei? Noi blocchiamo i fondi europei.”