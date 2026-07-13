Tajani: ‘servono nuove sanzioni contro la Russia’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Antonio Tajani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con la stampa a Bruxelles prima del Consiglio Affari Esteri. Sulla questione mediorientale ha dichiarato: “Continueremo a lavorare per un cessate il fuoco e per la pace in Libano”. E ha aggiunto: “Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma è molto importante, dimostra quanto sia protagonista”.

E sulla guerra tra Russia e Ucraina: “Vanno inflitte sanzioni alla Russia, serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Stiamo andando nella giusta direzione per dare un segnale forte”.
tgcom24.mediaset.it

(“Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi”)

Share

Articoli correlati

kaja kallas

UE, Kallas: “nuove sanzioni fino a quando la Russia non capirà che non può vincere”

von der Leyen

UE: prorogate di un anno le sanzioni “contro la Russia”

Ursula von der Leyen

Sanzioni, la Ue vieterà l’acquisto di pesce russo incluso il merluzzo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *