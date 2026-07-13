Tajani: ‘servono nuove sanzioni contro la Russia’

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con la stampa a Bruxelles prima del Consiglio Affari Esteri. Sulla questione mediorientale ha dichiarato: “Continueremo a lavorare per un cessate il fuoco e per la pace in Libano”. E ha aggiunto: “Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma è molto importante, dimostra quanto sia protagonista”.

E sulla guerra tra Russia e Ucraina: “Vanno inflitte sanzioni alla Russia, serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Stiamo andando nella giusta direzione per dare un segnale forte”.

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(“Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi”)