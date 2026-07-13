Omicidio della 13enne Aurora Tila, l’ex fidanzato confessa

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Aurora Tila

Ha confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024

Al processo di appello, l’ex fidanzato della 13enne (albanese come lei, ndr), condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo.

“Con la confessione si chiude un cerchio. Ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua”, dice l’avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della ragazzina vittima di femminicidio. Il processo è aggiornato al 10 settembre.  ANSA

Omicidio Aurora Tila, ex fidanzato condannato a 17 anni

Share

Articoli correlati

Aurora, la 13enne morta

Omicidio Aurora Tila, ex fidanzato condannato a 17 anni

Aurora, la 13enne morta

13enne precipitata dal balcone a Piacenza: fermato il fidanzato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *