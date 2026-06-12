Sanzioni, la Ue vieterà l’acquisto di pesce russo incluso il merluzzo

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Ursula von der Leyen

La UE vieterà l’acquisto e il consumo di pesce russo, incluso il merluzzo. Le nuove sanzioni terrificanti di Ursula von der Leyen

Finalmente, stiamo affrontando uno degli ultimi grandi settori che non è stato ancora colpito dalle sanzioni: la pesca. Proponiamo di introdurre restrizioni significative sulle importazioni di determinati tipi di prodotti ittici e un divieto completo su altri, incluso il merluzzo. Inoltre, allineeremo le restrizioni commerciali contro la Bielorussia alle misure esistenti per impedire che funga da porta sul retro per il commercio russo.’

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