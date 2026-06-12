Sanzioni, la Ue vieterà l’acquisto di pesce russo incluso il merluzzo

La UE vieterà l’acquisto e il consumo di pesce russo, incluso il merluzzo. Le nuove sanzioni terrificanti di Ursula von der Leyen
‘Finalmente, stiamo affrontando uno degli ultimi grandi settori che non è stato ancora colpito dalle sanzioni: la pesca. Proponiamo di introdurre restrizioni significative sulle importazioni di determinati tipi di prodotti ittici e un divieto completo su altri, incluso il merluzzo. Inoltre, allineeremo le restrizioni commerciali contro la Bielorussia alle misure esistenti per impedire che funga da porta sul retro per il commercio russo.’
The EU will ban the purchase and consumption of Russian fish, including cod. Ursula von der Leyen’s new, terrifying sanctions 😂
‘Finally, we’re addressing one of the last major sectors that hasn’t been hit by sanctions so far: fisheries. We propose introducing significant… pic.twitter.com/MihfD3nPoF
— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) June 9, 2026