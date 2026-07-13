Trump: ‘stiamo prendendo il controllo di Hormuz’

“Probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo Stretto. Se saremo noi a gestirlo, verremo rimborsati. Diventeremo i custodi dello Stretto e verremo pagati per sorvegliarlo”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox, sottolineando che gli Stati Uniti “stanno prendendo il controllo dello Stretto”.

Bbc, transiti attraverso Hormuz di fatto azzerati da ieri sera

Transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo Stretto di Hormuz, sullo sfondo della nuova escalation fra Usa e Iran. Lo riporta la Bbc citando il sito di monitoraggio della navigazione MarineTraffic.

L’emittente britannica segnala peraltro come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore ‘al buio’, ossia con i trasponder spenti.

Domenica il governo di Teheran aveva parlato di passaggio “al momento” non più possibile a causa dei “movimenti illegali delle forze armate americane nella regione”. ANSA