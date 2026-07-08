Trump a Zelensky: “Vi concederemo la licenza per produrre i Patriot”

Al summit della Nato ad Ankara è andato in scena l’atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina, gli scontri sembrano essere un lontano ricordo. Trump ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa-aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera, usati dalle forze russe contro le città ucraine.

L’elogio delle capacità belliche ucraine

“Un uccellino mi ha detto che parleremo di concedere all’Ucraina il diritto di produrre i Patriot. Mostreremo come si fanno”. Riferendosi alle accuse di aver ridotto le forniture di armi a Kiev, ha aggiunto: “Così non potrete lamentarvi che non ve ne diamo abbastanza. Vi concederemo la licenza per produrre il Patriot”, ha detto Trump con a fianco il presidente ucraino.

Il capo della Casa Bianca ha elogiato le capacità dell’industria bellica ucraina nel settore dei velivoli senza pilota. “Sì, potremmo comprare i loro droni – ha detto -. Noi produciamo droni, produciamo ottimi droni, ma loro hanno la capacità di produrne moltissimi. È incredibile che, in una situazione di guerra, li costruiscano nei seminterrati, ovunque abbiano un piccolo rifugio, o anche se non ne hanno uno”.

Trump ha aggiunto che l’Ucraina è particolarmente ben posizionata nella produzione di armamenti grazie alle competenze della sua forza lavoro, osservando che proprio per questo sarebbe in grado anche di produrre i sistemi Patriot su licenza statunitense, a differenza della maggior parte degli altri Paesi.

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