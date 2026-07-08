Zelensky incontra Meloni: “contiamo sul sostegno dell’Italia”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice Nato ad Ankara

Nel corso del colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi.

Zelensky, incontro importante con Meloni, contiamo su sostegno Italia

“Ho incontrato la leader italiana Giorgia Meloni per un importante colloquio. L’ho informata della situazione in Ucraina”. È quanto fa sapere in un post sul social X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l’incontro con la premier a margine del summit Nato ad Ankara, in Turchia. “Abbiamo discusso delle prospettive della nostra collaborazione in Europa in materia di capacità antibalistiche, per garantire una maggiore protezione a tutti, sia all’Ucraina che a ogni altro Paese”, scrive Zelensky, “abbiamo parlato della necessità di ulteriori intercettori e contiamo moltissimo sul vostro sostegno. L’Italia ha sempre contribuito con coerenza a proteggere la vita. Grazie!”.

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