Milano, coppia di turisti rapinata davanti alla caserma dei carabinieri: arrestato nordafricano

Un pomeriggio di paura nel cuore di Milano si è concluso con l’arresto di un giovane e la caccia al suo complice. I carabinieri della Stazione Milano Duomo hanno tratto in arresto un cittadino di origini nordafricane di 18 anni, nato in Spagna, ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso.

Il colpo in diretta sotto gli occhi dei Carabinieri

L’intera scena si è svolta sotto gli occhi dei militari dell’Arma. Attraverso il sistema di videosorveglianza della caserma, i carabinieri hanno infatti notato due individui mentre aggredivano un turista statunitense, che si trovava in compagnia della moglie. L’aggressione è avvenuta all’angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, con il preciso intento di impossessarsi dell’orologio che la vittima aveva al polso.

L’intervento tempestivo e la fuga del complice

I carabinieri sono intervenuti con estrema tempestività sul posto, interrompendo l’aggressione e riuscendo a bloccare uno dei due presunti autori. Il complice è invece riuscito a dileguarsi, portando con sé l’orologio sottratto al turista, il cui valore stimato è di circa 500 euro.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Durante le fasi dell’arresto, l’uomo fermato è caduto a terra, riportando lievi escoriazioni e un trauma al capo. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto dal personale sanitario, il diciottenne è stato trasportato in codice verde presso il Policlinico di Milano per gli accertamenti del caso. Le vittime, seppur visibilmente scosse e con lievi escoriazioni dovute alla colluttazione, hanno rifiutato le cure mediche.

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