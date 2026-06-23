Francia, premier Lecornu: ‘test antidroga a ministri e alti funzionari’

In Francia il caso del giorno è legato a una circolare firmata da Sébastien Lecornu

Il premier ha disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell’amministrazione pubblica. Il test salivare sarà a sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici della P.A. ed ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate, sensibili oltre ai detentori del nulla osta sicurezza.

Il fine è quello di evitare la vulnerabilità personale che potrebbe essere sfruttata per minare la sicurezza della Repubblica da criminali, spie straniere e da gruppi di pressione.

Test antidroga e doveri

Fonti vicine Lecornu parlano anche di un dovere di esemplarità e di sicurezza da parte di chi esercita ruoli di grande responsabilità ai vertici della macchina dello Stato. Il primo a effettuare il test antidroga lo stesso premier Lecornu, con i suoi più stretti collaboratori, un segno del cambio di passo alla lotta intrapresa dal governo contro la droga e lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Nella circolare è precisato che se il test antidroga risulterà positivo, ci potranno essere delle conseguenze sul piano disciplinare. Non mancano le critiche a questo provvedimento e da più parti ci si interroga sul grado di legalità che possa avere la circolare fatta diramare da Lecornu. (foto Xinua)

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