Paura su volo Ryanair: esplode finestrino, passeggero rischia di essere risucchiato

Apprensione a bordo di un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera, costretto a rientrare in Grecia dopo un problema tecnico a uno dei motori

Secondo le prime ricostruzioni, l’anomalia è stata rilevata dall’equipaggio mentre il velivolo sorvolava lo spazio aereo della Macedonia del Nord. Dopo aver valutato la situazione, i piloti hanno deciso di interrompere il viaggio e fare ritorno all’aeroporto di partenza, ritenendo impossibile risolvere il malfunzionamento durante il volo.

La situazione si è complicata durante la fase di rientro: una parte del motore danneggiato si è staccata e ha colpito un finestrino della cabina passeggeri. L’impatto ha causato il lieve ferimento di una persona a bordo, senza provocare danni strutturali alla fusoliera. Le autorità hanno precisato che l’aereo non ha subito alcuna decompressione né rotture della struttura esterna.

Dopo la richiesta di assistenza lanciata dall’equipaggio, nello scalo di Makedonia, a Salonicco, sono scattate immediatamente le procedure di emergenza. Vigili del fuoco, ambulanze, forze di polizia e personale aeroportuale sono stati allertati e posizionati lungo il percorso di atterraggio per garantire un intervento rapido in caso di necessità.

L’aereo è poi atterrato regolarmente ed è stato successivamente trasferito in un’area dedicata dell’aeroporto per le verifiche tecniche. Quattro passeggeri sono stati accompagnati in ospedale a scopo precauzionale: la maggior parte è stata medicata e dimessa nel giro di poche ore, mentre una persona è rimasta in osservazione per ulteriori accertamenti.

Le autorità aeronautiche competenti hanno aperto un’indagine per chiarire l’origine del guasto e ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi che ha portato al distacco di componenti del motore durante il rientro d’emergenza.

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