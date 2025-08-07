Ghana, precipita elicottero: morti ministri di Difesa e Ambiente

Ghana, precipita elicottero: morti ministri di Difesa e Ambiente

Il ministro della Difesa e il ministro dell’Ambiente del Ghana sono tra le otto persone rimaste uccise in un tragico incidente aereo che ha coinvolto l’elicottero militare su cui volavano nella regione meridionale di Ashanti. Lo riferisce il capo di gabinetto della presidenza ghanese.

Il ministro della Difesa Edward Omane Boamah e il ministro dell’Ambiente Ibrahim Murtala Mohammed, scrive la Cnn, erano tra i cinque passeggeri a bordo dell’elicottero precipitato per cause ancora da accertare, insieme a tre membri dell’equipaggio. Le forze armate ghanesi avevano comunicato di aver perso il contatto con un elicottero Z9 in volo dalla capitale Accra verso Obuasi, una città mineraria nel sud del Paese. tgcom24.mediaset.it

