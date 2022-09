Fondi russi, Gabrielli al Copasir: non ci sono italiani nel dossier Usa

Roma, 16 set. (askanews) – Al momento non ci sarebbero riferimenti a partiti italiani nel dossier dell’intelligence Usa sui fondi russi. “Nessun profilo riguardante la sicurezza nazionale”, scrive in una nota il presidente del Comitato parlamantare per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso, al termine della audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sottosegretario Franco Gabrielli.

“Nel corso dell’audizione – afferma Urso – sono stati forniti elementi, riguardanti le recenti dichiarazioni rese dall’amministrazione USA in ordine alle attività di ingerenza russa nei processi democratici di diversi Paesi, dai quali non sono emersi profili concernenti la sicurezza nazionale del nostro Paese”.

