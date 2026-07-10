Ungheria, Magyar: “in arrivo miliardi di finanziamenti dell’UE”

“I miliardi di finanziamenti dell’UE arriveranno finalmente. Lo abbiamo promesso e lo abbiamo realizzato. Il Piano di Ripresa e Resilienza dell’Ungheria per l’UE ha appena ricevuto l’approvazione unanime dei ministri delle finanze dell’UE. Questo rimuove l’ultimo ostacolo per sbloccare fino a 10 miliardi di euro in fondi dell’UE.
Molti non credevano che fosse possibile. Molti pensavano che fosse impossibile. Fidesz ha cercato di ostacolarlo, mentre noi abbiamo lavorato instancabilmente per tre mesi e lo abbiamo realizzato.
I miliardi di finanziamenti dell’UE sono finalmente in arrivo e andranno esattamente dove devono andare: al popolo ungherese, sostenendo direttamente le infrastrutture di trasporto, la sicurezza energetica, la sanità, la gestione delle acque e le imprese locali.
Lunga vita all’Ungheria europea!”
Lo scrive su X Magyar Péter.
The billions in EU funding will finally arrive. We promised, and we delivered.
Hungary’s EU Recovery and Resilience Plan has just received the unanimous approval of EU finance ministers. This removes the final obstacle to unlocking up to €10 billion in EU funds.
Many did not… pic.twitter.com/pLpGK1Q7Ug
— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 10, 2026