Ungheria, Magyar: “in arrivo miliardi di finanziamenti dell’UE”

“I miliardi di finanziamenti dell’UE arriveranno finalmente. Lo abbiamo promesso e lo abbiamo realizzato. Il Piano di Ripresa e Resilienza dell’Ungheria per l’UE ha appena ricevuto l’approvazione unanime dei ministri delle finanze dell’UE. Questo rimuove l’ultimo ostacolo per sbloccare fino a 10 miliardi di euro in fondi dell’UE.

Molti non credevano che fosse possibile. Molti pensavano che fosse impossibile. Fidesz ha cercato di ostacolarlo, mentre noi abbiamo lavorato instancabilmente per tre mesi e lo abbiamo realizzato.

I miliardi di finanziamenti dell’UE sono finalmente in arrivo e andranno esattamente dove devono andare: al popolo ungherese, sostenendo direttamente le infrastrutture di trasporto, la sicurezza energetica, la sanità, la gestione delle acque e le imprese locali.

Lunga vita all’Ungheria europea!”

Lo scrive su X Magyar Péter.