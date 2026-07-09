Vertice Nato, Crosetto: ‘nessun nuovo impegno dell’Italia’

Non ci sono stati nuovi impegni dell’Italia al vertice di Ankara

A chiarirlo è il ministro della Difesa, che risponde all’ANSA in merito all’ipotesi di una diversa linea prevista per il 2027 rispetto a ciò che il Parlamento aveva autorizzato nel ‘Def’ lo scorso anno.

“Non è così, perché era stato autorizzato un aumento di 0,15% per il 2026 – che non c’è stato – e altrettanto nel 2027 ed a oggi l’intenzione sarebbe di prevedere esattamente quello che era già stato autorizzato lo scorso anno, per il 2027”, ha detto il ministro specificando che l’aumento si farà “se ci sarà l’ok del Parlamento con la finanziaria 2027”.

L’aumento della percentuale di spesa per la Difesa nel 2027 “non prevede soldi per armi. Sono soldi per la Difesa e saranno usati per aumentare le capacità di difesa da minacce sempre più evidenti, da quelle cyber ai droni, alla difesa aerea, marina, sottomarina e terrestre, agli interventi a favore del personale e della specificità delle forze armate, ai problemi infrastrutturali ed alloggiativi, alla manutenzione di ciò che già c’è. ANSA