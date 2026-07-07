La Nato acquista nuovi Triton di sorveglianza, sono basati a Sigonella

Danimarca, Finlandia, Germania e Norvegia hanno annunciato l’acquisto di un massimo di cinque velivoli senza pilota MQ-4C Triton della Northrop Grumman, di fascia alta, ad alta quota e a lunga autonomia, per potenziare la forza di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) di proprietà della Nato. L’annuncio è stato dato in occasione del Forum dell’industria della difesa del vertice Nato ad Ankara.

I nuovi velivoli andranno ad integrare la flotta AGS (Alliance Ground Surveillance) della Nato, che opera dalla base aerea di Sigonella in Italia.

I velivoli Triton offrono capacità tecnologiche all’avanguardia. Progettati specificamente per la sorveglianza marittima, sono in grado di mantenere voli di 24 ore a un’altitudine superiore ai 15 km. Dotati di sensori a lungo raggio, i velivoli Triton aumenteranno la capacità degli Alleati di individuare tempestivamente le minacce, proteggere le nostre linee di comunicazione marittime e sostenere le operazioni in regioni particolarmente impegnative, come l’Artico e l’Estremo Nord.

tgcom24.mediaset.it