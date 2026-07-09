Travolse e uccise due ventenni, camionista polacco condannato a 3 anni e mezzo

E’ stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l’autista polacco di 35 anni – accusato di omicidio stradale con l‘aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti – che, la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d’Adda (Lecco) erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.

La condanna

La sentenza del giudice delle udienze preliminari, Gianluca Piantadosi, è stata emessa a conclusione del procedimento celebrato con rito abbreviato. Il giudice ha deciso una pena più alta rispetto ai 2 anni e 8 mesi chiesti dalla pm Chiara Stoppioni, e ha disposto anche la sospensione della patente per una durata di 3 anni.

Lewandowski attualmente si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in una comunità del Milanese. Sul piano risarcitorio, le famiglie delle vittime hanno già ricevuto una somma da parte della compagnia assicurativa.

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