Esce dal carcere e torna a rubare: tunisino arrestato e subito rilasciato

UDINE – Esce dal carcere e torna a rubare, prendendo di mira l’auto parcheggiata sotto casa di un anziano disabile. Il cittadino tunisino di 26 anni pensava di averla fatta franca ma è stato visto dai vicini di casa dell’anziano che hanno prontamente lanciato l’allarme, facendo nuovamente arrestare il giovane ladro. Il 26enne, tuttavia, nel giro di poche ore era già libero.

La mattina il 26enne tunisino era uscito dal carcere, ma poche ore dopo aver lasciato la locale casa circondariale, dove era detenuto per vari furti commessi sempre su autovetture in sosta, ha rotto un finestrino ed è stato sorpreso a frugare all’interno di un’auto di proprietà dell’anziano disabile. Grazie alla segnalazione di un vicino, gli agenti della Squadra Volante hanno colto sul fatto il ladro. Il 26enne è stato quindi riportato in carcere. L’arresto è stato convalidato, ma il gip ha poi disposto la sola misura cautelare del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.

