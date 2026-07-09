Coltello e “Allah Akbar”, terrore in un parco a Milano: egiziano subito libero

La sera, a Milano, il rischio di incontrare soggetti pericolosi è sempre più alto e quasi i residenti vi hanno fatto l’abitudine ma l’ultimo episodio non può passare inosservato. Alle 22.30 di lunedì i volontari dei City Angels si sono recati presso il parchetto di via Pini, nella zona di Lambrate, dove solitamente stazionano diversi clochard. A quell’ora a Milano ha fatto da poco buio in queste lunghe serate estive e questa è un’attività che i volontari svolgono pressoché quotidianamente.

Tuttavia, come racconta Il Giorno, all’improvviso, dalla zona giochi del parchetto, a quell’ora comunque vuota, è spuntato un uomo, che poi si è scoperto essere il 38enne egiziano Ahmad A., irregolare in Italia con precedenti, con una t-shirt indossata come una kefiah, a coprire il volto.

Lo straniero era armato di un coltello a scatto con lama di 9 centimetri e mentre intimava ai volontari di allontanarsi gridava “Allah Akbar”. Non essendo militari e non essendo addestrati, i City Angels hanno obbedito e si sono allontanati di un centinaio di metri, creando una cintura di sicurezza attorno al parchetto per impedire che altre persone, ignare di tutto, potessero entrare.

A quell’ora, quando la morsa del caldo dà tregua alla città, sono molte le persone che escono con i propri cani ma la situazione nel parchetto non era quella giusta. Nel frattempo i volontari hanno chiamato il 112 e in pochi minuti sono arrivate le pattuglie del nucleo Radiomobile dei carabinieri, che hanno trovato l’egiziano seduto su una panchina. I militari hanno invitato Ahmad A. di non muoversi e di tenere le mani in vista ma lui ha infilato la mano in tasca con l’intento di estrarre la lama e in quel momento i carabinieri sono passati all’azione per bloccarlo.

Non senza difficoltà gli hanno impedito di far scattare la lama, anche perché l’egiziano ha provato in tutti i modi a divincolarsi, sferrando calci e pugni all’indirizzo dei carabinieri. Ha sputato loro addosso, si è aggrappato ai cinturoni e a un carabiniere ha anche tentato di sfilare la pistola d’ordinanza dalla fondina, fortunatamente senza riuscirci. Dimenandosi, poi, ha scaraventato a terra un militare e lo ha morso all’avambraccio prima che riuscissero a immobilizzarlo definitivamente per caricarlo in auto e portarlo via.

Sia il carabiniere morso che lo straniero sono stati accompagnati in ospedale dove al militare hanno dato 5 giorni di prognosi per le abrasioni mentre l’egiziano è stato dimesso senza alcuna indicazione. Tuttavia, nel referto la dottoressa che lo ha visitato ha annotato che l’egiziano ha pronunciato una frase tipo: “Sono un affiliato dell’Isis, stasera dovevo uccidere undici persone”. Nelle banche dati delle forze dell’ordine, Ahmed A. risulta avere tre alias e precedenti per ricettazione e invasione di terreni ed edifici. È stato processato per direttissima ma il giudice, convalidando la misura lo ha rimesso in libertà in attesa dell’udienza di settembre. Unica restrizione? Il divieto di reingresso nella provincia di Milano.

Francesca Galici – www.ilgiornale.it