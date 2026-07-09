Merz: ‘Usa hanno approvato la vendita di Tomahawk alla Germania’

Gli Usa hanno approvato la vendita alla Germania dei Tomahawk

Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che parlando al Bundestag ha riferito di un “accordo” con gli americani. “I Tomahawk potranno essere stazionati in Germania”, ha aggiunto. “Così chiudiamo un importante buco nella nostra difesa”, ha affermato Merz.

Nel frattempo

Volkswagen chiuderà quattro fabbriche in Germania nei prossimi anni. È quello che scrive lo Spiegel, sul suo portale. Secondo il magazine, entro cinque anni il colosso dell’auto tedesca, chiuderà i siti di Zwickau, Emden.

Nel 2032 seguirà la chiusura di Hannover e nel 2034 quella di Neckarsulm. Nelle quattro fabbriche lavorano 40 mila dipendenti.

In aggiunta, per reagire alla crisi del settore, il ceo Oliver Bume vuole tagliare fino a 50 mila posti entro il 2030. ANSA