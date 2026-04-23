Taiwan, acquisto di armi dagli Usa per 6 miliardi di dollari

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Cina Taiwan

Il governo di Taiwan ha firmato con gli Stati Uniti sei accordi per l’approvvigionamento di armi dal valore di circa 6,6 miliardi di dollari

Lo riferisce l’agenzia di stampa locale “Central News Agency”, precisando che l’intesa copre sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars) e obici semoventi M109A7. Gli accordi sono stati firmati all’inizio di questo mese dai rappresentanti di Taiwan negli Stati Uniti e dall’Istituto americano a Taiwan (Ait, l’ambasciata de facto), secondo le informazioni diffuse dal ministero della Difesa di Taipei tramite il sistema di approvvigionamento elettronico del governo.

I sei contratti includono l’approvvigionamento di sistemi Himars per 3,9 miliardi di dollari, circa 2,3 miliardi di dollari per gli obici semoventi M109A7 Paladin e circa 166 milioni di dollari per il rifornimento delle scorte missilistiche dell’esercito. I restanti tre contratti comprendono circa 160 milioni di dollari per i missili anticarro della Marina, 28 milioni di dollari per la produzione congiunta di munizioni di grosso calibro e circa 0,7 milioni di dollari per servizi di consulenza relativi a un sistema integrato di difesa aerea.

www.agenzianova.com

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