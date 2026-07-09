Copernicus (UE): giugno 2026 il più caldo di sempre per l’Europa occidentale

Il giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l’Europa occidentale, e il secondo più caldo a livello globale

È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, Copernicus climate change service (C3s), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf). Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.

L’ondata di caldo ha battuto record mensili e storici di temperatura in diversi Paesi europei e ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati all’afa.

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“Giugno 2026 ha messo in evidenza quanto profondamente stia cambiando il clima – afferma Samantha Burgess, Strategic lead for climate al Ecmwf – l’Europa occidentale ha registrato il giugno più caldo mai registrato e ha continuato a mantenere un calore record nell’oceano globale. Queste analisi riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore. Il risultato sono ondate di caldo sempre più intense, un oceano costantemente caldo e rischi crescenti per persone, ecosistemi e infrastrutture in tutta Europa e oltre”.

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