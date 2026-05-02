Usa, ok vendita di Patriot al Qatar per 4 miliardi di dollari

Il Dipartimento di Stato ha approvato la vendita di missili Patriot al Qatar per 4 miliardi di dollari. E’ quanto si legge in una nota

Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato ieri che il Segretario di Stato Marco Rubio ha stabilito che lo stato di emergenza richiedeva un’azione immediata e ha pertanto rinunciato all’esame del Congresso.

Le approvazioni includono 4,01 miliardi di dollari per i servizi di supporto alla difesa aerea e missilistica Patriot per il Qatar e 992,4 milioni di dollari per i sistemi d’arma di precisione avanzati (Apkws).

Il Kuwait ha ottenuto l’autorizzazione ad acquistare un sistema integrato di comando e controllo per un valore di 2,5 miliardi di dollari, mentre Israele ha ricevuto l’approvazione per l’acquisto di Apkws per un valore di 992,4 milioni di dollari. Gli Emirati Arabi Uniti hanno ottenuto l’approvazione per l’acquisto di Apkws per 147,6 milioni di dollari. ANSA