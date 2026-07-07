UE, richiesta indagine su partito ESN: FI vota con le sinistre

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Vannacci

Sulla richiesta di indagare il partito Europa delle Nazioni sovrane, “oggi il Ppe e Forza Italia hanno votato insieme ai socialdemocratici, Left e Renew, a partiti che vorrebbero legalizzare l’occupazione abusiva delle case, che si fanno fotografare insieme ai finanziatori e i terroristi di Hamas e che giustificano la rivolta sociale”.

Lo dichiara all’ANSA l’eurodeputato e presidente di Futuro Nazionale (ESN), Roberto Vannacci.

Questo “rappresenta la normalità all’interno del Parlamento europeo” ed “è una dicotomia assurda”, rimarca l’eurodeputato ribadendo che “normalmente FI si schiera in Europa con il Pd e molto spesso con Avs”. ANSA

Oggi, il Parlamento europeo ha votato per avviare procedimenti contro il partito Europa delle Nazioni Sovrane per presunte violazioni dei « valori dell’UE ».

🗳️ Il Gruppo ESN ha votato contro.
La democrazia significa difendere i principi democratici, chiunque sia coinvolto.

Share

Articoli correlati

scritte contro Vannacci e Cruciani a Vicenza

“Ammazza il fascio”, scritte contro Vannacci e Cruciani a Vicenza

Letizia Moratti

Letizia Moratti: “la UE non è il problema, è la soluzione”

Roberto Vannacci

Migranti, Vannacci: “sono quello che Marx definiva esercito industriale di riserva”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *