“Ammazza il fascio”, scritte contro Vannacci e Cruciani a Vicenza

Clima di odio antifascista a Vicenza contro l’evento organizzato per il pomeriggio di ieri al teatro comunale, dove erano attesi il generale Roberto Vannacci e il giornalista di Radio 24 Giuseppe Cruciani, voluto per dare solidarietà all’orafo Mario Roggero, che tra tre settimane saprà se dovrà scontare oltre 14 anni di reclusione per l’ uccisione di due ladri che hanno assaltato la sua gioielleria.

In contrapposizione è stato organizzato un corteo dei centri sociali e nella notte alcuni ignoti hanno imbrattato il teatro della città con alcune scritte con la vernice in particolare “fasci codardi” e “rispetta l’ambiente ammazza il fascio”.

Le scritte sono state poi coperte con del colore dopo l’intervento della polizia locale.

Il commento di Roberto Vannacci su FB

“QUESTI SONO I DEMOCRATICI E I DIFENSORI DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ.

Invece sono i primi a deturpare l’ambiente con le loro scritte , a degradare la città, a imporre dei costi sui cittadini – visto che i muri andranno puliti e i contribuenti pagheranno – e a costringere decine di operatori delle Forze dell’Ordine a stare sotto il sole a 40° gradi per garantire che la democrazia venga rispettata.

Loro, insieme all’ANPI, vorrebbero decidere chi possa parlare e chi no e tollerano solo quelli che la pensano come loro. Ora L’ANPI, i collettivi studenteschi, i contestatori e i vari estremisti di sinistra saranno contenti…Ma io non mollo! Fatevene una ragione.”