Migranti, Vannacci: “sono quello che Marx definiva esercito industriale di riserva”

“Questi immigrati hanno costituito quello che Marx definiva l’esercito industriale di riserva del padrone togliendo i diritti ai lavoratori e facendoli lavorare per un salario non adeguato. Quindi rimandandoli a casa sbloccheremmo una situazione assurda e porteremo gli italiani stessi, che raccoglievano fragole, olive e pomodori trenta/quaranta anni fa, probabilmente a rivolgersi anche a questi lavori.

O porteremo gli imprenditori a meccanizzare le Aziende agricole perchè non avranno più un esercito di riserva industriale del padrone e sarà conveniente farli raccogliere a delle macchine piuttosto che a delle persone che hanno tutto il diritto di restare a casa propria e di cercare di realizzarsi a casa propria”.

Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, a margine di un evento a Palazzo San Macuto.

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