GB, Farage si dimette da deputato ma si ricandida alle suppletive

Il leader di Reform Uk, Nigel Farage, ha annunciato le proprie dimissioni da deputato per la circoscrizione di Clacton-on-sea

Il leader del partito di destra ha contestualmente confermato che si candiderà nuovamente per l’elezione suppletiva per la stessa circoscrizione, che si terrà a seguito delle sue dimissioni. “Non ho fatto nulla di male e non ho infranto la legge in alcun modo”, ha poi detto il leader di Reform Uk, che era stato coinvolto in un’inchiesta su una donazione (non politica, ndr) di 5 milioni di sterline ricevuta da un miliardario delle criptovalute. (ITALPRESS).

In un video pubblicato su X ha dichiarato: “Oggi mi dimetterò come membro del Parlamento per Clacton, forzarò così un’elezione suppletiva, che spero si terrà a breve.”

“Sarà un’elezione suppletiva tra il popolo e l’establishment. È l’opportunità di fare un gesto di sfida all’intero establishment, di dirgli francamente dove andare. Ed è per questo che mi candiderò in questa elezione suppletiva, combatterò per vincere, combatterò per continuare la rivoluzione politica che Reform ha avviato.”

“Se vinco, vincete voi, perché se perdo, vincono loro, e non otterremo mai, con i due vecchi partiti, il tipo di cambiamento fondamentale di cui abbiamo bisogno per riparare la Gran Bretagna rotta.”