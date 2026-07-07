Progetto INNOVITAM: Convegno il 10 luglio a Grotte di Castro

Convegno del 10 luglio a Grotte di Castro (Viterbo): Progetto INNOVITAM Aree Interne (MUR . Fondo FRES2024)
“Innovitam per la Rigenerazione Salutare e Ambientale dei territori della Tuscia attraverso l’Agroecologia e la Scienza Medica”
Fondazione IFFSS (International Foundation Food Safety and Security)
Fondazione FEM (Fondazione Emmanuel Miraglia)
Grotte di Castro (VT) 10 luglio 2026 – Casa di Comunità
Il Convegno si concluderà con una Tavola Rotonda cui parteciperanno anche i relatori, che avrà come tema:
“Il patrimonio agricolo e ambientale della Tuscia per la salute del Sistema metropolitano di Roma“.
Giuseppe Altieri, Agroecologo
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