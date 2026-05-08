Batosta alle amministrative, Starmer: “non mi dimetto”

In Gran Bretagna è arrivata una pesantissima batosta per il premier Keir Starmer. Le elezioni britanniche hanno visto trionfare la destra di Reform Uk di Nigel Farage, mentre il Partito laburista al governo ha registrato un netto calo alle urne.

Reform Uk è il primo partito, superato Starmer

Secondo le prime stime dopo l’inizio dello spoglio, i Labour vedrebbero dimezzarsi il numero di consiglieri che avevano. E sarebbe clamorosamente superato anche come primo partito britannico proprio da Reform, l’alternativa ultra-conservatrice creata nel 2018 come erede dei partiti pro-Brexit. Dei primi quaranta comuni a comunicare i risultati definitivi, i laburisti ne controllano solo una decina (con una perdita netta di otto) mentre Reform mette le mani su un comune, il primo della sua brevissima storia politica. In venti la maggioranza non è chiara, proprio a causa dell’avanzamento improvviso di Reform Uk che ha guadagnato oltre 310 consiglieri comunali rispetto alla scorsa tornata elettorale a fronte dei 210 persi dai laburisti.

Male anche i Conservatori, mentre guadagnano seggi – seppure più marginalmente rispetto a Farage – sia i centristi Liberaldemocratici, sia i Verdi del cosiddetto “ecopopulista” Zack Polanski, della sinistra radicale.

Il commento a caldo di Starmer: “Non mi dimetto”

Di fronte a una sconfitta politica così devastante, per un premier che già negli scorsi mesi è stato al centro di polemiche per il caso di Jeffrey Epstein e la gestione della nomina dell’ambasciatore britannico negli usa Peter Mandelson, è legittimo chiedersi: what now? E ora?

Keir Starmer ci ha messo pochi minuti dopo i primi risultati ufficiali a diradare la nebbia sul futuro dell’esecutivo londinese: “Sono numeri molto duri, non c’è modo di indorare la pillola. Il partito ha perso brillanti rappresentati laburisti in tutto il Paese, e questo fa male”, ha detto. “Mi assumo tutta la responsabilità dei risultati elettorali”. Ma le dimissioni, chieste a gran voce da moltissimi cittadini, vengono nuovamente rimandate: “Giornate come queste non indeboliscono la mia determinazione a realizzare il cambiamento che ho promesso. Non ho intenzione di andarmene e gettare il Paese nel caos“. Anche perché, come ha sottolineato il primo ministro, nel 2024 ha “ricevuto un mandato quinquennale per cambiare il Paese”.

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