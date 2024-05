Malore in casa, muore bambina di 10 anni

La caduta a terra, la madre che chiama i soccorsi; i sanitari che arrivano immediatamente e tentano l’impossibile. Ma per la piccola Michela Nunziata non c’è stato nulla da fare

Reggio Emilia, 4 maggio 2024 – È morta così, nel pomeriggio di giovedì, la piccola di 10 anni che abitava a Montecchio Emilia, nella Val d’Enza reggiana, con i genitori. Dopo l’allarme disperato della madre, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’elisoccorso da Parma, l’automedica da Traversetolo e l’ambulanza della Croce Arancione di Montecchio.

I sanitari hanno provato di tutto, anche l’impossibile, per rianimare Michela: oltre all’infusione di farmaci le è stato applicato anche un massaggiatore meccanico, per tentare di tornare a far battere il suo cuoricino. Poi, in elicottero, è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Parma. Qui è stata poi trasferita nel reparto di rianimazione, dove sono proseguite le disperate manovre di rianimazione. Ma la piccola non ce l’ha fatta; ora verrà sottoposta ad accertamenti diagnostici, per stabilire le cause del decesso.

La notizia della tragedia ieri ha scosso tutto il paese, tutti si stringono attorno a papà Angelo e mamma Tiziana. La piccola frequentava la quinta elementare. Era una bimba socievole che sapeva farsi voler bene da tutti. Ieri i compagni di classe hanno ricevuto la triste notizia ed hanno pianto per lei.

I funerali non sono ancora stati fissati.

www.ilrestodelcarlino.it – foto Facebook