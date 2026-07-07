Calenda: “la Commissione Covid mi sembra una inutile ritorsione politica”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Carlo Calenda

“Come sapete non ho particolari simpatie per Conte, tuttavia l’Intera commissione Covid mi sembra una inutile ritorsione politica. Abbiamo affrontato insieme uno dei più difficili periodi della nostra storia. Errori ci sono stati, ne poteva essere altrimenti visto lo shock subito. Sicuramente non ne siamo usciti migliori – penso ai medici e agli infermieri dimenticati il giorno dopo la fine della pandemia – cerchiamo però di non uscirne peggiori. Mi pare purtroppo che siamo su quella strada.”

Lo scrive su X Carlo Calenda, leadwer di Azione.
https://x.com/CarloCalenda/status/2074082607176851659

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