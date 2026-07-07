Calci e pugni ai carabinieri durante un controllo, arrestato marocchino

CALDIERO (VERONA) – Ha aggredito con calci e pugni i carabinieri di San Bonifacio, in provincia di Verona, durante alcuni controlli nella zona di Caldiero e, per questo, un 32enne di origini marocchine è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che è stato bloccato la sera di sabato 4 luglio, era già noto alle forze dell’ordine.

L’episodio

Durante un controllo ordinario, i carabinieri hanno fermato anche il 32enne che, durante le operazioni di identificazione, ha improvvisamente tentato di sottrarsi agli accertamenti dandosi alla fuga a piedi. Gli agenti lo hanno, però, raggiunto e bloccato, portandolo, poi, al comando per gli accertamenti di rito.

Nel corso della perquisizione, il 32enne ha assunto un atteggiamento particolarmente violento, aggredendo gli agenti nel tentativo di colpirli con calci e pugni e rivolgendo loro frasi offensive e minacciose al fine di impedire il regolare svolgimento dei controlli. Durante le operazioni, poi, l’uomo ha ingerito una sostanza – verosimilmente droga – che nascondeva addosso. Al termine degli accertamenti, il 32enne è stato arrestato.

www.ilgazzettino.it