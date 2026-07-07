Nogara, accoltella uno sconosciuto alla schiena: arrestato marocchino

Il marocchino avrebbe estratto anche un taglierino, colpendo il 51enne con due fendenti alla schiena

Un 28enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai Carabinieri a Nogara, nel Veronese. L’episodio è avvenuto nella notte di domenica. I militari della locale stazione sono intervenuti dopo la segnalazione di una violenta aggressione in strada. Al loro arrivo era in corso una colluttazione tra il giovane, armato di coltello, e un uomo di 51 anni, che stava cercando di disarmarlo.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 51enne stava per entrare in un ristorante al termine del turno di lavoro quando il 28enne avrebbe tentato di accoltellarlo alle spalle. L’uomo si sarebbe accorto dell’aggressione notando il riflesso della lama sulla vetrata della porta del locale, riuscendo così a voltarsi in tempo ed evitare il fendente.

Durante la colluttazione, il giovane avrebbe estratto anche un taglierino, colpendo il 51enne con due fendenti alla schiena. La vittima è comunque riuscita a reagire fino all’arrivo dei militari. Il 28enne, descritto come particolarmente agitato e presumibilmente sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, avrebbe opposto resistenza anche ai carabinieri, insultandoli e tentando di spingerli contro un muro per sottrarsi all’arresto.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Nel processo per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

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