Minaccia di morte i Cc, danneggia la “gazzella” e tira una testata: egiziano arrestato

VERONA – Dà in escandescenze, aggredisce i carabinieri e danneggia gli arredi di un bar

Serata movimentata il 2 luglio, a San Giovanni Lupatoto dove un 32enne di origine egiziana, senza fissa dimora, è stato arrestato. L’intervento dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Verona è scattato per una lite tra extracomunitari e il furto di un telefono cellulare in piazza a San Giovanni Lupatoto. Alla loro vista però i litiganti si sono dati alla fuga.

Grazie alle testimonianze raccolte, i militari sono riusciti a individuare uno dei soggetti coinvolti. L’uomo, agitato, ha iniziato a urlare e a incolpare i passanti di avergli rubato il telefono, e ha pure tirato una testata alla botte di legno di un bar lì presente. L’uomo è stato poi identificato grazie al supporto delle pattuglie della Stazione Carabinieri di San Giovanni Lupatoto e San Michele Extra, continuando però ad alternare momenti di calma ad attimi di incontrollabile violenza. Ad un certo punto il 32enne si è scagliato contro l’auto dei carabinieri danneggiando la portiera e scalfendo il vetro, insultando i militari e minacciandoli di morte.

L’udienza

E’ stato arrestato con l’accusa di resistenza e minaccia ad un pubblico ufficiale e danneggiamento. Il giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto l’indagato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rinviando l’udienza a ottobre.

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