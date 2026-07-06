Trump posta meme contro Meloni: ‘necessaria ordinanza restrittiva’

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Trump meme contro Meloni

Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni

Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda: il tutto è accompagnato dalla didascalia ‘serve un ordine restrittivo’.

“Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla Presidente del Consiglio”. Lo afferma sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. ANSA

(L’ordine restrittivo è un provvedimento che prevede la limitazione della libertà personale del soggetto responsabile di comportamenti minacciosi e persecutori)

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