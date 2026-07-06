Sara Funaro (Pd) al primo posto tra i sindaci più apprezzati, Decaro (Pd) tra governatori

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Sara Funaro (Firenze Pd)

Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d’Italia

Sara Funaro (Firenze Pd) guida la Classifica Governance Poll 2026 davanti a Marco Fioravanti (Ascoli) e Gaetano Manfredi (Napoli).
Tra i Presidenti di Regione primo Antonio Decaro (Pd Puglia).

Ma il dato che emerge dall’indagine va oltre la graduatoria: oggi due sindaci su tre raccolgono un consenso inferiore rispetto al giorno della loro elezione.
La Classifica Governance Poll 2026, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, restituisce una fotografia aggiornata del consenso degli amministratori locali italiani e racconta, al tempo stesso, una profonda trasformazione del rapporto tra cittadini e istituzioni territoriali.  ANSA

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