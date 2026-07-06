Cremlino: ‘Polonia rifletta sulla sua sicurezza se produce droni per Kiev’

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Cremlino, Dmitry Peskov

La Polonia “ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all’Ucraina” e il ministero della Difesa russo “ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti”, motivo per cui “Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza”: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un’intervista al programma russo Vesti, ripreso dalla Tass.

Nella stessa intervista, Peskov ha definito “racconti horror” le ipotesi “ormai troppo diffuse sui media occidentali” riguardanti una possibilità di attacco della Russia al territorio polacco, riporta ancora la Tass.

Tuttavia, il portavoce del Cremlino ha insistito nel sottolineare che “non ha nulla di buono” il fatto che in Polonia “si trovino molte imprese che producono droni, i quali poi vengono lanciati contro di noi e attaccano i nostri militari”.
“In ogni caso ha senso che ci pensino”, ha affermato riferendosi al suggerimento per Varsavia di “riflettere sulla propria sicurezza”. ANSA

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