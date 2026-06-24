Trump, Meloni: “non intendo continuare ad alimentare questo confronto”

“Sono rimasta sinceramente colpita” da Donald Trump, “quando l’ho detto ero estremamente sincera. Ho letto le varie ricostruzioni, con presunti video che sarebbero diventati virali in cui il mio atteggiamento poteva sembrare assertivo, piuttosto di ricostruzioni che racconterebbero di un modo per distogliere l’attenzione dall’andamento dei negoziati sull’Iran, riportando l’attenzione sulle difficoltà in ambito Nato”, peraltro “si è allargato il fronte nelle ultime ore ad altri paesi..” ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all’iniziativa Il giorno de La Verità, intervistata dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro.

“Non so se possono essere vere, ho già detto e ribadito che non intendo continuare ad alimentare questo confronto” ha spiegato la premier. “Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, ed è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti”.

In ogni caso, dice Meloni, “non cambio idea, la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni: mantenere solido il rapporto tra Usa e Ue è quello su cui si basa la forza dell’Occidente”.

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