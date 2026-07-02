Attacco Monaco, si cerca una donna ucraina residente in Germania

Non è un attentatore ma un’attentatrice la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da tre giorni. Lo affermano fonti inquirenti “concordanti” citate questo pomeriggio da Le Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una trentina d’anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco-bomba nell’androne dell’abitazione dell’oligarca ucraino Vadim Ermolaev.

L’attentatrice, ripresa nei video mentre fugge verso il confine con la Francia, vestita con un gilet nero, pantaloni bianchi, scarpe da ginnastica e un cappello scuro, è finora introvabile nonostante la mobilitazione. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania.

A mettere la polizia sulle sue tracce sarebbe stato un testimone che ha avuto un contatto con lei. La donna è stata localizzata in un Paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che ad essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che “si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo”.

ANSA – FOTO DA X