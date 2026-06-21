“Dammi i soldi o ti faccio ammazzare”, arrestato colombiano

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 “Ti faccio ammazzare, dammi i soldi” oppure la minaccia di divulgare video intimi

COMO – Un 40enne di origini colombiane è stato arrestato nel Comasco dalla Polizia per tentata estorsione ai danni della convivente e denunciato per i reati di minaccia, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, maltrattamenti contro familiari e porto abusivo d’armi.

Il racconto della donna

La misura cautelare e la denuncia sono arrivati sulla base del racconto della donna che, da alcune settimane, ospitava a casa sua l’uomo il quale, dopo essersi mostrato gentile e disponibile all’inizio della convivenza, avrebbe poi cominciato a pretendere da lei denaro e ad aggredirla fisicamente arrivando a minacciarla con frasi come “Fai la brava o ti faccio ammazzare”. Inoltre ha spiegato agli agenti che l’uomo la minacciava in continuazione di divulgare i suoi video intimi ai familiari.
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