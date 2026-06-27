Operatrice di una cooperativa aggredita con acido nel Veneziano

Un uomo l’ha aggredita appena è scesa dall’auto davanti a casa dei suoi genitori, gettandole addosso dell’acido

È accaduto nella serata di ieri, intorno alle 22, a Peseggia di Scorzè (Venezia). Una donna è ricoverata al Centro ustionati di Padova, le sue ferite sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per accertare l’identità dell’aggressore, non si esclude che la donna fosse nel mirino di qualcuno in particolare. Nel frattempo sulla vicenda sono arrivate le dichiarazioni del sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Mestriner.

La dinamica dell’aggressione

La vittima era partita da Mestre per recarsi dai genitori. Appena è scesa dall’auto davanti a casa dei suoi, è stata avvicinata da un uomo che le ha lanciato addosso il liquido corrosivo. L’acido ha colpito la donna al collo, alle braccia e in parte al volto. Trasferita d’urgenza al Centro ustionati e ancora sotto shock, la donna non ha potuto raccontare ancora molto ai carabinieri. Al momento i militari stanno indagando su conoscenti, persone vicine alla donna e su vicende dell’ultimo periodo che possano spiegare un’aggressione del genere.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Mestriner, ha commentato così l’aggressione: “È un dramma terribile, accaduto in pieno centro del paese, in modo repentino e per ora inspiegabile. La giovane donna coinvolta è una nostra cittadina, nata e cresciuta qui. Occorre chiarezza e confidiamo nei carabinieri di Scorzè per trovare delle risposte”. Infine, è arrivato un messaggio a sostegno della donna aggredita: “A lei va la nostra vicinanza per questo atto sconvolgente. L’augurio è che possa riprendersi. La violenza distruttiva contro le donne deve finire”.

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